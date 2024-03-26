В неспособности ВСУ обеспечить оборону против наступления ВС России виноват Владимир Зеленский. С таким обвинением выступил The Economist.

По мнению журнала, у Зеленского нет «оправданий задержкам в строительстве оборонительных укреплений», особенно после того, как «минувшим летом русские показали, что преимущество имеет обороняющаяся сторона с хорошо подготовленными позициями».

«Только в ноябре он объявил о начале масштабного строительства, в котором задействованы как инженерные войска, так и гражданские подрядчики. Интегрированная система обороны только сейчас медленно обретает форму», — говорится в тексте.

Кроме того Украина, нуждающаяся в большем количестве солдат, никак не может принять новый законопроект о мобилизации, который бы позволил их набрать. Таким образом в The Economist считают, что Киев не имеет права обвинять только Запад в своей неспособности противостоять наступлению России, поскольку они сами не подготовились к нему.