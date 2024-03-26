Украинский тягач с гаубицей раздавил перевозивший боевиков ВСУ автомобиль

Украинский тягач, буксировавший 152-мм гаубицу 2А65 "Мста-Б", столкнулся с автомобилем, в котором также перемещались боевики формирований киевского режима. Ролик с места дорожно-транспортного происшествия размещен в Telegram-канале "Уголок Ситха".

В результате оба транспортных средства получили серьезные повреждения: автомобиль поменьше просто раздавлен, а трехосный вездеход опрокинулся на кабину. К сожалению, орудие, по всей видимости, не слишком пострадало.

Что произошло с теми, кто находился в машинах, не сообщается, отмечается лишь, что дорожно-транспортное происшествие случилось далеко от линии боевого соприкосновения.

Ранее сообщалось о том, что опрокинулся автопоезд в Дании, который перевозил основной боевой танк Leopard 1A5DK, использовавшийся при подготовке экипажей ВСУ.