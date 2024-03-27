Российские военные впервые поразили украинский воздушный шар-террорист, замаскированный под зонд. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать их, чтобы бесшумно поражать цели. Российские бойцы выяснили, что данные устройства оснащены GPS-трекером, управляющей электроникой, балластом, взрывным устройством и парой крон, которые питают все это.

Как утверждает Mash, конструкция украинского воздушного шара-террориста схожа с метеозондами, чтобы не попадать под работу артиллерии и средств противовоздушной обороны.

По информации издания, подобные конструкции ВСУ используют для устрашения мирных жителей приграничных российских регионов.