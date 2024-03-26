Шойгу ответил на вопрос о мобилизации для защиты Белгородской области

Глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал «полной глупостью» предположение, что для создания санитарной зоны из-за обстрелов Белгородской области необходима дополнительная мобилизация. Его слова приводит РИА Новости.

«Это глупость, полная абсолютно», - заявил Шойгу, отвечая на соответствующий вопрос.

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Ранее российские системы ПВО уничтожили 22 снаряда РСЗО «Вампир» в небе над Белгородской областью. Минобороны РФ также сообщало о том, что российские военные отразили атаку диверсионных групп в районе населенного пункта Нехотеевка Белгородской области, не допустив прорыва на российскую территорию. Силовикам удалось также отбить атаку в районе населенного пункта Сподарюшино Белгородской области.

Президент Владимир Путин, говоря об атаках на Белгородскую область, допустил, что Россия будет вынуждена «создать санитарную зону на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму».