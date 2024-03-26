МиГ-31 не допустил нарушения границы РФ самолетами США над Баренцевым морем

Истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне не допустил нарушения границы России парой стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над Баренцевым морем. RT на русском

"26 марта российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе Российской Федерации групповая воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил", — говорится в сообщении Минобороны РФ. ТАСС

"Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности", — отметили в военном ведомстве. Вечерняя Москва