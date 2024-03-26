Боевики ВСУ потеряли очередной бронетранспортер VAB. Машина получила серьезные повреждения и уже не могла самостоятельно двигаться.

Чтобы ее отбуксировать, пригнали легкий колесный эвакуационный тягач на базе Урал-4320. Как оказалось, сдвинуть с места почти 14-тонный натовский подарок - не такая уж простая задача. У вездехода, доставшегося в наследство еще от Советской армии, несколько раз отрывалась от земли передняя часть. В конце концов, БТР отправился в путь.

Правда, судя по тому, что у этого колесного средства доставки пехоты обгорели не только внешние детали корпуса, но и внутренние, его со временем спишут на металлолом.

Всего Париж поставил вооруженным формированиям киевского режима шесть десятков VAB. В настоящее время известно как минимум о 17-ти уничтоженных машинах этого типа. Речь идет только о тех единицах, которые попали в объективы фото- и видеоаппаратуры.

Эти устаревшие бронетранспортеры много раз критиковались за плохую защиту и проходимость, а также высокую пожароопасность.