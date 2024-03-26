ВСУ обстреляли Лисичанск

Гараж и машина сгорели в Лисичанске Луганской Народной Республики в результате прямого попадания снаряда Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по ЛНР.

"Сегодня (26 марта - прим. ТАСС) в службу 101 города Лисичанска поступило сообщение о загорании на частном подворье в результате обстрела. <…> В результате прямого попадания снаряда на территорию жилого домовладения горел гараж с автомобилем марки "Таврия". <…> Удалось не допустить распространение огня на рядом стоящий дом", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что пожар полностью уничтожил гараж и автомобиль. По данным регионального МЧС, погибших и пострадавших в результате удара ВСУ нет.