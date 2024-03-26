Защита американского танка M1A1 Abrams не спасает от советского станкового противотанкового гранатомета СПГ-9, заявил наводчик гранатомета с позывным "Вескер".

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"Четыре выстрела кумулятивным снарядом из СПГ может танк Abrams положить", - заявил российский боец.

Об этом сообщает ТАСС. По словам наводчика СПГ-9, нужно прицельно попасть в Abrams несколькими кумулятивными снарядами, чтобы вывести танк из строя.

"Вескер" также отметил, что американская машина оказалась уязвимой мишенью, он сам видел, как американские танки горят после ударов FPV-дронов.

Как показала специальная военная операция, западная техника сильно переоценена: кроме танков Abrams, без проблем уничтожаются Leopard 2 немецкого производства. Только с начала 2024 года российские военнослужащие уничтожили в зоне СВО четыре танка Abrams и пять Leopard.