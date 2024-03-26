Священник: украинские пленные просят не обменивать их

Украинские военнопленные просят не включать их в списки на обмен, так как не хотят снова «в эту мясорубку попадать» и умирать за киевскую власть. Об этом рассказал РИА Новости служивший в колонии для военнопленных священник Олег.

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. В марте 2022 года Россия провела несколько раундов мирных переговоров с Украиной. В ходе консультаций были достигнуты определенные договоренности. Но, по инициативе украинской стороны, переговоры были прекращены.

При этом на Украине действует военное положение и объявлена мобилизация. Украинский военнопленный Николай Мозиль заявил, что некоторые военкоматы Украины мобилизуют даже инвалидов, у которых нет руки или ноги.

По словам священника Олега, украинские военнопленные очень удивляются хорошему отношению к ним в России и рассказывают об ужасном отношении к русским бойцам, попавшим в плен.

«К пленным отношение очень хорошее: у них отдельные бараки, у них трехразовое питания с расчетом калорий, у них одежда новая у всех, сигареты выдают. Они здесь, в России, у нас, вообще ни в чем не нуждаются. Единственной просьбой было не добавлять их в списки на обмен, потому что не хотят они больше в эту мясорубку попадать», - заявил он.

Священник отметил, что во многом страх украинцев перед российским пленом навязан пропагандой. Пленные рассказывали, что были уверены, что в России их будут «пытать и мучить», пояснил он.

«А они очень были удивлены, что многие солдаты, даже те, которые их в плен брали, делились с ними едой, куревом, всем остальным - очень человеческое, доброе отношение с нашей стороны, если не оказывают противление», - заметил батюшка.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал фейком сообщения западных и украинских СМИ о существовании черного рынка, на котором якобы покупают украинских военнопленных для обмена на пленных чеченцев.