Над Белгородской областью уничтожили два реактивных снаряда РСЗО «Град»

Силы противовоздушной обороны примерно в 07:00 уничтожили над Белгородской областью два реактивных снаряда РСЗО «Град», сообщает Министерство обороны.

«Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня «Град». Дежурными средствами ПВО над Белгородской областью уничтожены в воздухе два реактивных снаряда», — говорится в сообщении ведомства.

Перед этим над регионом были уничтожены 13 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire.