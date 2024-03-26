По штабам союзных сил Сирии в Дейр-эз-Зоре нанесли удары

Неизвестная авиация нанесла удары по штабам союзным сирийской армии сил в провинции Дейр-эз-Зор, пишет РИА Новости со ссылкой на местный источник.

По его словам, удары были нанесены по центральной части города Дейр-эз-Зор.

«В результате пострадали 15 мирных жителей, включая женщин и детей, и несколько военных союзных сил», — говорится в сообщении.

Также несколько военнослужащих погибли при ударе по штабу союзных сил в городе Эль-Маядин в Дейр-эз-Зоре.

Ранее Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удары по военным объектам боевиков в Сирии. В результате российской атаки были ликвидированы десять боевиков, мобильная установка реактивной системы залпового огня и пять ударных БПЛА. Также ВС РФ поразили два пункта управления и два подземных укрытия незаконных вооруженных формирований, а также пять складов с оружием.