ВС РФ эвакуировали из-под Авдеевки первую трофейную БМП Marder из Германии

Военнослужащие российской группировки "Южная" эвакуировали с поля боя под Авдеевкой первую трофейную БМП Marder, переданную ВСУ Германией. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, операция по захвату боевой машины была тщательно спланирована. Сначала военным пришлось провести разведку местности, проложить новую дорогу, обезвредить минные поля, а после - скрытно подобраться к объекту. В итоге силами эвакуационного взвода и танкового батальона немецкая машина оказалась "затрофеена" и вывезена с поля боя.

При этом отмечается, что украинские солдаты попытались уничтожить Marder с помощью мин, однако их план не удался. Немецкая БМП получила лишь незначительные повреждения.

"Машина полностью исправна, полностью на ходу… Для разбора и изучения она максимально пригодна", - приводит РИА Новости слова военнослужащего с позывным "Казбек".

Ранее в Сети появилось видео с российскими бойцами, которые как раз и "затрофеили" Marder. На кадрах военные с триколором в руках говорят, что им удалось увести машину из-под носа противника.