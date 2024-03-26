Стало известно об эвакуации трофейной Marder из Авдеевки

Военнослужащие 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса «Южной» группировки войск эвакуировали первую трофейную боевую машину пехоты (БПМ) Marder производства ФРГ. Об этом передает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что Marder эвакуировали с линии боевого соприкосновения на авдеевском направлении. Эвакуировавший машину механик-водитель с позывным Шуба рассказал, что работа была сложной, поскольку ее приходилось выполнять ночью.

«Дороги не видно, то есть как бы едем, когда по темноте, то есть как бы фары выключены. Идём вслепую... по намеченному маршруту, который заранее прокладываем», — отметил он.

Ранее украинский пленный рассказал о недостатках БМП Marder. По его мнению, машины несовместимы с автоматами Калашникова, а также отличаются недостаточной проходимостью.