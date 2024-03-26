На Украине предположили, когда начнется наступление России

Украинский политтехнолог отказался назвать точную дату. По его словам, за эфиром наблюдают в России и анализируют все высказывания. Однако наступление ВС РФ начнется уже в ближайшее время, совсем немного времени осталось для того, чтобы руководители областных администраций должны отчитаться, что «все закончили и сделали».

СМИ: российские авиабомбы стали особенно пугающими для ВСУ

Гайдай добавил, что российские военные накапливают силы для наступления, в то время как Украина недополучает вооружение и средства ПВО из-за задержки с согласованием помощи в США.

Напомним, что украинские СМИ сообщают о взрывах в Одессе.