Губернатор Запорожской области призвал создать новое министерство в РФ

В России намерены создать Министерство по развитию и разработке беспилотных технологий, так как аппараты подобного типа хорошо показывают себя в зоне СВО — дроны стоимостью в несколько сотен долларов способны уничтожить танки ценой в миллионы. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью ТАСС.

Он указал, что производство беспилотных летательных аппаратов в настоящее время развивается внесистемно, люди делают их в гаражах или убежищах по всей линии фронта. Балицкий считает, что государству следует это исправить и объединить подобную деятельность в единое министерство.

«Хохлы-то уже сделали Министерство по беспилотной авиации. Может быть и нам надо <…> — время диктует. Все так быстро развивается, посмотрите, как эффективны беспилотники на войне оказались: беспилотники летают на почти неограниченные расстояния», — указал он.

Губернатор Запорожской области добавил, что эту инициативу нужно брать на государственном уровне, объединять производство дронов в одну систему, планировать бюджет на развитие отрасли. Также он предлагает внедрить в университеты и вузы дисциплину по разработке и развитию систем беспилотной авиации.