Астроном Железнов объяснил, что за объект видели в небе над Хабаровском

В небе над Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре заметили неопознанный объект с горящим шлейфом. Старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов объяснил, что это могла быть отработанная ступень запущенной ракеты или астероид.

— Скорее всего, это какой-то астероид влетел на Землю. У нас на Землю выпадает где-то сотни тысяч метеоритного вещества за год, обычно в виде каких-то мелких камешков, летающих пылинок, кометных роев, метеорных роев, — рассказал эксперт.

Астроном добавил, что также объект мог быть отработанной ступенью ракеты, для этого надо понимать, были ли какие-то запуски до этого. При этом, указал Железнов, информации крайне мало для того, чтобы делать какие-либо выводы об объекте, более того, непонятна скорость движения тела в атмосфере.

По словам эксперта, заявления о том, что в небе видели комету Понса-Брукса, точно неверны, поскольку этот объект достаточно крупный, передает RT.

Жители Хабаровска в понедельник, 25 марта, стали свидетелями неизвестного летательного объекта в небе над городом. Кроме того, данное явление было также замечено в Охотске и Эльбане.