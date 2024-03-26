$92.78+0.16100.37+0.15
Войти в почту

Россия нанесла групповой удар по центрам принятия решений ВСУ и объектам СБУ

Российские войска нанесли групповой удар по военным объектам на Украине. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Россия нанесла групповой удар по центрам принятия решений ВСУ и объектам СБУ
© globallookpress.com

По его словам, высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования и беспилотниками успешно поражены центры принятия решений, объекты Службы безопасности Украины (СБУ), предприятия военно-промышленного комплекса, а также места дислокации бойцов Вооруженных сил Украины и иностранных наемников.

«Цели удара достигнуты», — констатировал Конашенков.

Военные новости
Игорь Конашенков
Минобороны России
СБУ
Украина
Взрывы и катастрофы
Крым наш
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости