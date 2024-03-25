В Польше на военных учениях погибли два человека

Два человека погибли в результате взрыва во время военных учений на полигоне в Солярне (Силезское воеводство, Польша), сообщили в Центре кризисного управления Силезского воеводства.

Известно, что во время учений по подрыву тротила два солдата получили тяжелые травмы и скончались на месте происшествия, передает РИА «Новости».

В данный момент расследуются причины взрыва.

Ранее сообщалось, что в Польше стартуют маневры Dragon-24 в рамках крупнейших за последние десятилетия учений НАТО Steadfast Defender 2024, в которых будут участвовать около 20 тыс.

военных из 10 государств – членов НАТО, включая мотострелков, бронетанковые войска и части специального назначения, а также 3500 единиц техники.