Дания и Украина подписали меморандум об оборонных закупках

Дания и Украина подписали меморандум о сотрудничестве в области военных закупок для нужд Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Министерство обороны Украины в своем Telegram-канале.

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«Агентство оборонных закупок (Минобороны Украины) и Организация закупок и логистики минобороны Дании (DALO) подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в оборонных закупках», — указано в сообщении.

Заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков заявил, что подписанный меморандум представляет собой важный шаг в углублении сотрудничества по поставкам ВСУ современного вооружения и военной техники.

Ранее глава эстонского Министерства обороны Ханно Певкур сообщил, что ее страна помогает Украине с закупкой вооружения и военной техники на мировых рынках.