Польша построит башни для наблюдения за Белоруссией

Власти Польши построят башни для наблюдения за границей с Белоруссией в радиусе 10 километров по обе стороны границы. Об этом заявил главный комендант польской службы пограничной охраны генерал Роберт Баган, сообщает газета Dziennik Gazety Prawnej.

По его словам, башни будут высотой 70 метров, их оборудуют современными оптико-электронными приборами. Отмечается, что сооружения позволят получать точный обзор происходящего по обе стороны польско-белорусской границы.

Кроме того, планируется добавить поперечные балки на возведенную на границе в 2022 году защитную стену из стальных решетчатых блоков высотой более 5 метров и протяженностью 186 километров.

Ранее пограничная служба Польши обнаружила недалеко от границы с Белоруссией воздушный шар с контрабандными сигаретами. По информации радиостанции RFM24, летательный аппарат нашли в окрестностях села Минковце Подляского воеводства.