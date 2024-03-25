В Белгородской области в результате обстрелов ВСУ за сутки семь человек получили ранения

Семь человек получили ранения за прошедшие сутки в результате обстрелов Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, ВСУ выпустили минимум 40 боеприпасов и использовали 5 дронов.

Атакам ВСУ, как уточнил Гладков, подверглись 6 из 21 района области. Прилеты снарядов и БПЛА зафиксированы в Белгороде и Белгородском районе, а также в Борисовском, Грайворонском, Корочанском, Краснояружском, Шебекинском районах региона. Всего повреждены около 80 многоквартирных и частных домов, объект связи и порядка 45 машин.