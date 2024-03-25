Российский военный заявил о массовом применении ВСУ запрещенных снарядов

Командир роты российских снайперов с позывным Али заявил, что ВСУ массово применяют фосфорные снаряды на Запорожском направлении. Об этом сообщает ТАСС.

В 2022 году об использовании Украиной запрещенных ООН фосфорных боеприпасов сообщали в Минобороны РФ.

В Минобороны отмечали, что ВСУ использовали 122-миллиметровые снаряды к гаубицам Д-30 и реактивные снаряды к установкам БМ-21 «Град» советского производства.

В августе 2023 года начальник одного из хирургических отделений российской армии рассказал РИА Новости, что украинские военные применяли фосфорные снаряды на Запорожском направлении. По его словам, такие боеприпасы были использованы ВСУ в районе сел Жеребянка и Пятихатка.