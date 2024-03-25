Российские системы ПВО за сутки сбили 31 снаряд РСЗО «Вампир», «Ураган» и HIMARS

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 31 снаряд реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

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По их данным, снаряды выпускались из РСЗО производства США HIMARS, «Урагана» и чешского «Вампира» (Vampire).

Помимо этого, отметили в оборонном ведомстве, за сутки системы ПВО уничтожили 103 беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

Накануне Минобороны заявило, что над Белгородской областью сбили 19 снарядов чешского «Вампира». Отмечается, что ракетный удар был нанесен около 23:00 мск.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир"», — отметили в ведомстве.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.