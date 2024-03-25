Российские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) близ села Вербовое на ореховском участке фронта в Запорожской области. Об этом сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Наши войска прорвали оборону ВСУ северо-западнее Вербового на ореховском направлении, продвинулись на два километра и заняли пять вражеских опорников», — сообщил Рогов.

На этом же участке фронта, по его словам, российские войска атакуют северо-западнее села Работино, а в самом селе ВС России улучшили свои позиции.

Ранее Владимир Рогов рассказывал о планах французских военных на Украине. По его словам, французские войска не будут принимать непосредственного участия в боевых действиях. Политик считает, что Париж может отправить военнослужащих в Одессу по причине важности города для экономики Украины.