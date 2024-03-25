Экипажи Ми-35 ударили неуправляемыми ракетами по врагу на Купянском направлении

Армейская авиация ВКС РФ нанесла удар по замаскированной технике и инженерным сооружениям ВСУ на Купянском направлении. Видео боевой работы экипажей российских Ми-35 показало Минобороны.

На записи демонстрируется, как проходит подготовка машин и заряжается блок с неуправляемыми ракетами. Затем вертолеты взлетают, набирают высоту, мчатся над полями, пускают ракеты. Полеты выполняются на предельно малой высоте для исключения обнаружения средствами ПВО противника.

Минобороны уточнило, что удары наносились неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с кабрирования. Поразив цели, экипажи выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и вернулись на аэродром.

В описании к видео сказано, что в состав ударной группы входят разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8.