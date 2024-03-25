МВД Польши заявило о проверке Россией польской системы ПВО

В последнее время Россия проверяет возможности польской системы противовоздушной обороны (ПВО). Такое мнение выразил министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский в эфире канала TVP Info.

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«Уже в течение нескольких месяцев я наблюдаю [попытки] России проверить польскую противовоздушную оборону», — заявил глава МВД.

24 марта Министерство обороны Польши сообщило о российской ракете, нарушившей воздушное пространство республики. Объект был зафиксирован в районе города Осердув близ границы с Украиной и пробыл над территорией Польши 39 секунд.

Вооруженные силы Польши заявили, что военные не располагали возможностью сбить ракету.