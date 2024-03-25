В ДНР заявили о продвижении российских военных в районе Часова Яра

Российские военнослужащие продвигаются в районе Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

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По его мнению, это позволяет говорить о возможности начать в будущем восстановительные работы в Артемовске.

«Подобного рода продвижение наших подразделений, отодвигая противника от Артемовска, позволяет в обозримой перспективе говорить о начале работ в Артемовске», — сказал он.

Глава республики подчеркнул, что все это время в Артемовске не было возможности приступить к восстановительным работам, а также к разминированию и разбору завалов из-за непрекращающихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

До этого Денис Пушилин заявлял, что российские войска продвигаются почти по всей линии фронта в республике.