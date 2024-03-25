Военнопленный рассказал, что на Украине мобилизуют даже инвалидов

Украинский военнопленный Николай Мозиль заявил, что некоторые военкоматы Украины мобилизуют даже инвалидов, у которых нет руки или ноги. Как сообщает ТАСС, об этом он рассказал в интервью, распространенном Минобороны РФ.

Мозиля мобилизовали 24 января. Он не прошел медкомиссию до конца, однако в военкомате не увидели в этом «ничего страшного» и пообещали, что его «подлечат» на фронте.

«В военкомате я сообщил, что у меня трое детей, но мне ответили, что сейчас берут и без ноги, и без руки, а дети тебя и так дождутся. Ты иди и воюй», — сказал пленный.

Командование предупредило Мозиля, что он не должен попадать в плен, и предложило подорвать себя гранатой в случае такой возможности. Его вместе с несколькими солдатами направили в точку наблюдения в подбитом БМП, пообещав поменять через несколько дней.

«Через трое суток к нам тихо подошли военнослужащие России и предложили сдаться в плен, если мы хотим жить. Мы побоялись подорвать себя и сдались», — рассказал украинец.

Он добавил, что все рассказы командования про российский плен оказались неправдой. Военнослужащих довели до подвала, посадили на скамейку и «без резких движений предложили чай или кофе».