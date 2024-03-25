Российские танкисты группировки войск «Днепр», действующие на Херсонском направлении в зоне спецоперации, рассказали, что готовы ко встрече на поле боя с танками производства стран НАТО.

Об этом информирует РИА Новости.

По данным агентства, российские бойцы с уверенностью говорят, что их танк Т-72Б3 намного лучше любого западного.

«То есть наши танки готовы выдержать их выстрел, но наши выстрелы не каждый западный может выдержать», — рассказал военный с позывным «Шахтёр».

Российский танк выдержал прямое попадание гранатомета

По его словам, российские военнослужащие знают все слабые места западных и европейских танков.

«Мы их знаем — куда, как и зачем», — добавил он.

Ранее корреспондент RT Хассан Насср пообщался с российскими военными, уничтожившими американский танк Abrams в Бердычах Донецкой Народной Республики.

Также министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что с начала года ВС России уничтожили четыре танка Abrams и пять Leopard.