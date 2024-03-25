Стало известно об ударе по месту скопления ВСУ на границе Курской области

Российские расчеты гаубиц «Мста-Б» продолжают успешно наносить удары по позициям ВСУ в граничащих с Курской областью районах, уничтожен склад с боеприпасами, сообщила пресс-служба Министерства обороны России. Один из бойцов с позывным Питер рассказал, что объект удалось обнаружить при помощи беспилотников.

По словам военного, цели бывают достаточно разными — живая сила противника, опорные пункты, склады. Одной из последних стал склад ВСУ, где накапливались боеприпасы в течение последнего времени. После обнаружения беспилотниками цели ее координаты были переданы расчетам гаубиц, которые нанесли прицельный удар.

Защищаем границу нашей Родины, будем стоять до конца и выполнять боевые задачи, данные нам в любой момент, в любое время, — добавил он.

Ранее стало известно, что российские снайперы сорвали ротацию подразделений ВСУ к северу от Артемовска, уничтожив взвод противника. Как отметил боец с позывным Донбасс, участвовавший в операции, украинские военные при смене позиции даже не подозревали, что окажутся бод снайперским огнем.

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До этого Минобороны РФ отчиталось об уничтожении замаскированной техники ВСУ на Купянском участке, атаку осуществила ударная группа армейской авиации воздушно-космических сил в составе трех вертолетов. Экипажи после выполнения задачи применили противоракетный маневр и благополучно вернулись на базу.