В Югославии заявили о праве Сербии на возмещение ущерба от НАТО

Министр иностранных дел Союзной республики Югославия в 1998-2000 годах Живадин Йованович заявил, что придет время, когда Сербия потребует возместить ущерб от бомбардировок Североатлантического альянса 1999 года, сообщает РИА Новости.

По его словам, по подсчетам правительства, прямой ущерб составил сто миллиардов долларов.

«НАТО тоже знает об ответственности, не только за материальный ущерб, но и отравление природы, попадание обедненного урана в пищевую цепочку. Я уверен, что приходит время, когда поставим вопрос о возмещении ущерба», — сказал Йованович.

Он указал, что в НАТО начали агрессию с ошибочным расчетом. При этом Альянс обещал американской и западной общественности, что с Югославией «покончат за несколько дней, и Милошевича поставят на колени», однако «этого не вышло и они начали очень широкие разрушительные бомбардировки по всей территории СРЮ от границы с Северной Македонией до Венгрии».

Йованович указал, что была разрушена вся гражданская инфраструктура, промышленность, во всех сферах экономики. Прежде всего, бомбили мосты, систему производства и передачи электроэнергии, жизненно необходимую для сохранения госрезервов продуктов питания, больниц, всего хозяйства, которое должно работать и в военное время, отметил бывший дипломат.

Экс-министр рассказал, что сербский народ был настолько патриотично настроен, что уничтоженные днем графитовыми бомбами электрические сети восстанавливали за ночь.