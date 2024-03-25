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Российские саперы уничтожили группу солдат ВСУ и заминировали пути подхода

Группа командира инженерно-саперного взвода гвардии лейтенанта Александра Мошкина сумела уничтожить солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке атаки на российских саперов. Об этом сообщает Минобороны России.

Российские саперы уничтожили группу солдат ВСУ и заминировали пути подхода
© flickr.com

Во время установки противотанковых минных полей российских военных попыталась атаковать диверсионно-разведывательная группа противника. Заняв оборону, Мошкин грамотно распределил личный состав на безопасных расстояниях между огневыми точками, оперативно выявил опасные направления атаки и огневые точки противника.

Благодаря руководству Мошкина взводу удалось уничтожить группу украинских бойцов и завершить минирование путей подхода к российским оборонительным рубежам. Это позволило остановить продвижение бронетехники и пехоты ВСУ.

Ранее Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли групповой удар по объектам электроэнергетики и местам сборки безэкипажных катеров на Украине. Об этом сообщило Минобороны России.

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