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В Сербии митингующие призвали прекратить сотрудничество страны с НАТО

Участники митинга в Белграде потребовали от властей страны прекратить любое сотрудничество с альянсом.

В Сербии митингующие призвали прекратить сотрудничество страны с НАТО
© globallookpress.com

Об этом пишет РИА Новости.

Митинг прошёл против НАТО на площади Республики в центре Белграда.

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Участники акции принесли красные флаги, транспаранты, с лозунгами, осуждающими агрессию НАТО.

Ранее в Париже прошла акция «За мир» против поддержки конфликта на Украине и за выход из НАТО.

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