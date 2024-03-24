В Сербии митингующие призвали прекратить сотрудничество страны с НАТО

Участники митинга в Белграде потребовали от властей страны прекратить любое сотрудничество с альянсом.

Об этом пишет РИА Новости.

Митинг прошёл против НАТО на площади Республики в центре Белграда.

В Сербии предположили, что НАТО готовит войну против РФ в новом регионе

Участники акции принесли красные флаги, транспаранты, с лозунгами, осуждающими агрессию НАТО.

Ранее в Париже прошла акция «За мир» против поддержки конфликта на Украине и за выход из НАТО.