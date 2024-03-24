ВСУ обстреляли здание общежития БГТУ в Белгороде

В Белгороде в результате обстрела повреждено здание общежития Белгородского государственного технологического университета имени В. Г. Шухова. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что взрывы раздались над городом ближе к 18:00. После серии взрывов в небе над городом остались характерные следы.

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По данным агентства, в результате атаки повреждена крыша и верхние этажи общежития.

Кроме того, пострадал жилой дом на проспекте Славы. На десятом этаже обрушился балкон, во дворе повреждены несколько автомобилей.

Одну из улиц в центре города перекрыли.

Ранее в Белгороде и Белгородском районе была запущена сирена ракетной опасности.