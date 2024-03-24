Командующий подготовкой командования Сухопутных войск ВСУ объявил об отставке

Генерал-майор Виктор Николюк сообщил, что уходит в отставку с поста командующего подготовкой командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Складываю с себя полномочия командующего командования подготовки Сухопутных войск ВСУ", - написал он в Telegram-канале.

Новым местом службы Николюк указал должность командира одного из подразделений в действующей украинской армии, а также командующего одним из направлений на линии фронта.

Должность командующего подготовкой командования Сухопутных войск ВСУ Николюк занял в марте 2023 года, после снятия его с должности командующего группировкой ВСУ "Север".

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил предыдущего главкома ВСУ Валерия Залужного, указав при этом на стагнацию на фронте и необходимость "перезагрузки генералитета". Новым главкомом ВСУ был назначен Александр Сырский. Зеленский заявил, что дал Сырскому карт-бланш на дальнейшие перестановки в армии. Затем последовал ряд отставок среди высшего командного состава ВСУ.