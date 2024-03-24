В российском регионе после атаки БПЛА загорелось сельхозпредприятие

В Глушковском районе Курской области произошел пожар на сельскохозяйственном предприятии после атаки беспилотника со стороны Украины. Об этом написал губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

© Lenta.ru

Уточняется, что из-за падения дрона-камикадзе загорелся спиртово, затем огонь перекинулся на зернохранилище. По словам главы региона, сгорела техника, минеральные удобрения и зерно. Кроме того, сгорели зернохранилище и сельскохозяйственная техника.

Губернатор поблагодарил пожарных и добровольную пожарную команду, а также пообещал оказать всю возможную помощь фермерам.

Ранее сообщалось, что снаряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал в дом в Курской области, из-за чего начался пожар. Губернатор региона Роман Старовойт пообещал оказать помощь со стороны властей при восстановлении здания.