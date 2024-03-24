МиГ-31предотвратил подлет бомбардировщиков США к границам России

МиГ-31 не допустил нарушение госграницы РФ парой стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над Баренцевым морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"24 марта российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе Российской Федерации групповая воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как пару стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США", - сказали в ведомстве.

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Там отметили, что при приближении российского истребителя американские стратегические бомбардировщики скорректировали курс своего полета с удалением и последующим разворотом от государственной границы РФ.