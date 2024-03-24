СМИ: в Одессе прогремел взрыв

В Одессе прогремел взрыв. О повреждении объектов военной инфраструктуры не сообщается, пишет РИА «Новости».

По данным агентства, сирены воздушной тревоги в регионе не звучали. Вместе с тем, тревога была объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

ВКС России нанесли групповой удар по объектам энергетики и ВПК Украины

Напомним, что в марте российские военные предприняли масштабные атаки на объекты логистической и энергетической инфраструктуры Украины.

В частности, ряд ударов был нанесен по Одесской области. 22 марта взрыв прозвучал непосредственно в Одессе, а 24 марта была повреждена припортовая инфраструктура на Дунае.