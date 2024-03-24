Стало известно об ударе по украинской штурмовой бригаде «Лють»

Российские военные совершили удар по месту дислокации украинской штурмовой бригады «Лють» в Харькове, ликвидированы по меньшей мере 30 бойцов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

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По его словам, 23 марта ВС России нанесли серию ударов по военным объектам Харькова — один из них пришелся по общежитиям Харьковского национального университета внутренних дел. В общежитиях, утверждает Лебедев, находились члены различных группировок, включая представителей штурмовой бригады Национальной полиции «Лють». Уточняется также наличие иностранных военных.

После удара, отметил представитель подполья, силовики оцепили близлежащие районы и не снимали оцепление, пока всех раненных не увезли машины скорой помощи, которых было задействовано более десятка.

Кроме того, 23 марта, по словам Лебедева, российские силы нанесли удар по расположению украинских военных в санатории посёлка имени Герцена в Харькове. По свидетельствам местных жителей, они были хорошо вооружены и экипированы.