В подполье сообщили о поражении общежития в Харькове со штурмовиками полиции Украины

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Общежития Харьковского национального университета внутренних дел, где находились неонацисты различных группировок, в том числе из штурмовой бригады национальной полиции "Лють", поражены российским ударом. Об этом ТАСС сообщили в пророссийском подполье.

"Прилет в половине шестого вечера, который пришелся по общежитиям Харьковского национального университета внутренних дел, известного в Харькове, как школа МВД Бандурки. Агентура из Харькова сообщает, что в общежитиях и самом университете находились неонацисты различных группировок, в том числе из штурмовой бригады национальной полиции "Лють", - сказали в подполье.

Уточняется, что более 10 автомобилей скорой помощи вывозили раненых украинских военных после российского удара.

Также в подполье отметили, что ночью 23 марта, был нанесен удар по санаторию в поселке имени Герцена. В нем было расположение военных. Известно, что жившие в санатории военные были хорошо вооружены и экипированы.