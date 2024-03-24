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ВС России ударили по атаковавшим Севастополь украинским Су-24

Вооруженные силы (ВС) России ударили по украинскому аэродрому Мартыновка в Николаевской области и поразили два самолета Су-24, которые ранее атаковали Севастополь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

ВС России ударили по атаковавшим Севастополь украинским Су-24
© globallookpress.com

По его словам, итоги удара по аэродрому до конца неизвестны, однако «можно смело говорить о двух самолетах Су-24».

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Бомбардировщики, отметил Лебедев, были переделаны под запуски иностранных ракет. Также, добавил он, сдетонировал большой склад авиационных ракет — взрыв услышали и ощутили за 12 километров от аэродрома.

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