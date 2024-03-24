ВС России ударили по атаковавшим Севастополь украинским Су-24

Вооруженные силы (ВС) России ударили по украинскому аэродрому Мартыновка в Николаевской области и поразили два самолета Су-24, которые ранее атаковали Севастополь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, итоги удара по аэродрому до конца неизвестны, однако «можно смело говорить о двух самолетах Су-24».

Власти назвали атаку на Севастополь самой массированной за последнее время

Бомбардировщики, отметил Лебедев, были переделаны под запуски иностранных ракет. Также, добавил он, сдетонировал большой склад авиационных ракет — взрыв услышали и ощутили за 12 километров от аэродрома.