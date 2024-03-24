На Западе пришли в ужас после массированного удара России

Западные страны пришли в ужас после массированного удара армии РФ по украинским солдатам и энергоструктурным объектам утром 22 марта, так как это стал самым технически изощренным и самым крупным ударом за все время проведения специальной военной операции. Такое заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Duran, передает РИА Новости.

«Мы увидели то, что я считаю самыми массированными ракетными атаками из тех, что Россия проводила против Украины. <...> И все это все это было очень сложно организовано, гораздо сложнее, чем то, что было в прошлом году», — сказал он.

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Эксперт подчеркнул, что удары Вооруженных сил РФ включали в себя мастерское комбинирование ракетных ударов и беспилотных летательных аппаратов. Массовое использование дронов сбивало с толку зенитчиков противника, в то время как аппаратура украинской стороны подвергалась воздействию российских средств РЭБ.

Меркурис подчеркнул, что общее истощение противовоздушной обороны Украины также внесло значительный вклад в успех ударов армии РФ. Аналитик добавил, что за последние несколько недель российские войска ликвидировали на Украине множество ЗРК Patriot и С-300.