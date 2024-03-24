В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт

Работа морского пассажирский транспорта в Севастополе приостановлена после крупного ракетного обстрела. Об этом сообщается в Telegram-канале городской дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.

"На конечных остановочных пунктах - площади Захарова и площади Нахимова - организован подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте", - говорится в публикации.

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При этом причины ввода ограничений не уточняются. До этого мэр Севастополя Михаил Развожаев заявил об отражении крупнейшей ракетной атаки за последнее время. В городе работали средства ПВО, которые сбивали ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Осколки от снарядов падали на город, что привело к гибели 65-летнего местного жителя.

Ранения получили еще четыре человека. Пострадавшим будет оказана необходимая помощь, отметил Развожаев. Тем же, кто снимал работу ПВО и выкладывал их в соцсети, грозит наказание. Их вычислением уже занялись правоохранительные органы.