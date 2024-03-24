Польша подняла истребители из-за российской авиации

Командование Вооруженных сил (ВС) Польши подняло в воздух истребитель F-16 из-за якобы возросшей российской авиации. Об этом польское ведомство сообщило в соцсети X.

© Piroschka van de Wouw / Reuters

Уточняется, что активность российской авиации «связана с ударами по объектам, расположенным на территории Украины». ВС Польши подчеркнули, что страна запустила «все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства». Командование постоянно следит за ситуацией, отмечается в сообщении.

СЕНТКОМ: силы США поразили шесть беспилотников хуситов над Красным морем

До этого Польша поднимала самолеты в воздух из-за российской авиации 21 марта.