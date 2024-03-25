Российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) могут распознать цель глубоко в тылу Вооруженных сил Украины (ВСУ), после чего оперативно отработать по ней, тем самым даже лучшее оружие Украины оказывается ликвидированным. Об этом сообщил военный обозреватель Дэвид Экс.

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— Украинским командирам должно быть очевидно, что их войска и техника больше не находятся в безопасности в пределах 80 километров от линии фронта. Особенно в дневное время на открытой местности, — указал эксперт.

Он добавил, что Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) используют тактику «цепочки уничтожения». Она подразумевает, что дроны сначала находят цели далеко за линией фронта, после чего наносится мощный удар, в том числе российской артиллерией и авиацией.

По этой причине украинское вооружение невозможно скрыть, замаскировать или спасти. ВС РФ эффективно уничтожают средства противовоздушной обороны Patriot или ракетные комплексы HIMARS, поставленные союзниками киевского режима, сообщает Forbes.

Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что массированный удар ВС РФ по украинским военным и энергоструктурным объектам утром 22 марта стал самым крупным и технически изощренным за все время специальной операции.

Утром 21 марта стало известно о масштабных повреждениях энергетических объектов Украины вследствие массированного ракетного удара. Российская армия в период с 16 по 22 марта нанесла 49 ударов возмездия высокоточным оружием большой дальности. Во время атак были уничтожены центры принятия решений ВСУ, а также аэродромной инфраструктуры, цеха по ремонту вооружения и военной техники.

Энергосистема Украины подверглась крупнейшей атаке за все время ведения специальной военной операции. Харьков оказался полностью обесточен, тогда как Днепровская гидроэлектростанция после ракетного удара была остановлена, поскольку находится в критическом состоянии.