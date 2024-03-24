Российские минометчики уничтожили наблюдательный пункт на Херсонском направлении

Российские минометчики уничтожили наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсонском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

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"Разведка постоянно передает новые цели, а минометчики в свою очередь в кратчайшее время приступают к нанесению огневых ударов по живой силе и лодкам противника", — говорится в сообщении.

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В ведомстве отметили, что противник ежедневно пытается высадиться и закрепиться в островной зоне Днепра. Сообщается, что после получения цели расчет 120-миллиметрового миномета 2Б11 занял огневую позицию, рассчитал исходные данные для стрельбы и точным огнем поразил наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра.

До этого тульские десантники сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Северском направлении. Расчет СПГ-9 "Копье" несколькими выстрелами поразил группу пехоты противника. В военном ведомстве добавили, что после окончания боевой работы расчет оперативно замаскировал гранатомет и убыл в укрытие.