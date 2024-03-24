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Российские минометчики уничтожили наблюдательный пункт на Херсонском направлении

Российские минометчики уничтожили наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсонском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Российские минометчики уничтожили наблюдательный пункт на Херсонском направлении
© Евгений Биятов/РИА Новости
"Разведка постоянно передает новые цели, а минометчики в свою очередь в кратчайшее время приступают к нанесению огневых ударов по живой силе и лодкам противника", — говорится в сообщении.

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В ведомстве отметили, что противник ежедневно пытается высадиться и закрепиться в островной зоне Днепра. Сообщается, что после получения цели расчет 120-миллиметрового миномета 2Б11 занял огневую позицию, рассчитал исходные данные для стрельбы и точным огнем поразил наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра.

До этого тульские десантники сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Северском направлении. Расчет СПГ-9 "Копье" несколькими выстрелами поразил группу пехоты противника. В военном ведомстве добавили, что после окончания боевой работы расчет оперативно замаскировал гранатомет и убыл в укрытие.

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