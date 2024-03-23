В Белгородской области сбили 10 воздушных целей

Над Белгородом и Белгородским районом система ПВО сбила 10 воздушных целей, есть пострадавшие, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Два человека пострадали: у молодого человека закрытая черепно-мозговая травма и осколочные ранения правого плеча, у девушки — закрытая черепно-мозговая травма и осколочные ранения волосистой части головы», — заявил он.

По словам Гладкова, пострадавших госпитализировали.

Также сообщалось, что над Севастополем сбито более десяти ракет.

Ребёнок получил осколочное ранение в Севастополе.