Развожаев: над Севастополем сбито более десяти ракет
Военные отражают массированную атаку на Севастополь. Предварительно, сбито уже более десяти ракет.
Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Отмечается, что одна из ракет попала в офисное здание. Кроме того, осколки попали в несколько домов, было повреждено несколько газовых труб.
Также обломки ракеты упали на проезжей части.
По словам губернатора, ракетная атака продолжается.
Ранее средства ПВО сбили беспилотник ВСУ в Белгородской области.