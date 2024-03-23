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Аномальную активность авиации НАТО заметили в Польше на границе с Украиной

В польском Жешуве на границе с Украиной наблюдается аномальная активность авиации НАТО, пишет "Военная хроника" со ссылкой на сервис по отслеживанию авиационной обстановки.

Аномальную активность авиации НАТО заметили в Польше
© globallookpress.com

Так, за последние сутки в приграничном аэропорту разгрузились два транспортных Boeing-747 Atlas Air с американской авиабазы Довер.

Кроме того, туда же прибыл французский правительственный Airbus A330-243 бригады воздушной поддержки и готовится сесть транспортный Boeing C17A Globemaster III с немецкой авиабазы ВВС США Рамштайн.

Жешув является перевалочным пунктом для натовской техники, идущей на Украину. Ранее сообщалось, что НАТО хочет построить здесь ремонтный центр.

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