Аномальную активность авиации НАТО заметили в Польше

В польском Жешуве на границе с Украиной наблюдается аномальная активность авиации НАТО, пишет "Военная хроника" со ссылкой на сервис по отслеживанию авиационной обстановки.

Так, за последние сутки в приграничном аэропорту разгрузились два транспортных Boeing-747 Atlas Air с американской авиабазы Довер.

Кроме того, туда же прибыл французский правительственный Airbus A330-243 бригады воздушной поддержки и готовится сесть транспортный Boeing C17A Globemaster III с немецкой авиабазы ВВС США Рамштайн.

Жешув является перевалочным пунктом для натовской техники, идущей на Украину. Ранее сообщалось, что НАТО хочет построить здесь ремонтный центр.