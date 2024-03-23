Танкист Сабзалиев ослеп, но продолжил бой и победил

Майор Хасан Сабзалиев на СВО командовал танковым взводом - не обычным, а штурмовым. То есть шел в самое пекло. Впрочем танки, по его мнению, для этого и существуют.

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"Танки нужны, чтобы устрашать противника и уничтожать цели. Подъехать поближе к противнику и показать ему нашу мощь", - приводит слова офицера Минобороны России.

В одной из переделок взвод Сабзалиева вступил в бой с превосходящими силами противника, танкисты прицельным огнем уничтожили командный пункт ВСУ и значительное число пехоты. В командирский танк прилетела ракета ПТУР.

"Я увидел ее и понял, что она летит ко мне. Удар. Я вылез ил люка, подышал свежим воздухом, осмотрелся. Сел и дальше поехал. Машина же едет, - улыбается майор. - Они, когда попали в танк, наверное, подумали, что уничтожили нас. Ну нет, думаю, не дождетесь".

Майор спустился в башню и сказал наводчику: сейчас покажу, откуда ракета прилетела. Повернули пушку в ту сторону и открыли огонь.

"Цели уничтожили. Думаю, на крепкую четверочку задачи выполнили".

Еще минуты через три у Хасана Сабзалиева отключилось зрение.

"Просто пропало. Я все слышал, все понимал, но ничего не видел. Дал механику команду: "Возвращаемся на исходную".

Зрение к майору вернулось дня через три, но не полностью.

"Хорошо я начал видеть после операций, которые мне сделали в Москве.

После госпиталя Хасан вернулся на службу, сейчас он командует танковой ротой ы учебном центре Восточного военного округа.

"Экипаж мой цел и здоров. Механик-водитель постоянно рассказывает, чем они сейчас занимаются: заняли там-то, двигаемся, уничтожаем тут цели, там цели... Это радует".

За тот бой майор Сабзалиев награжден орденом Мужеством.